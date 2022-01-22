Çiftlikköy Belediyesi’nden sokak hayvanları için su borusunda mama kabı

Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kış aylarında soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının daha fazla mama noktasına ulaşması adına geliştirilen uygulama ile mama noktalarını 50’ye çıkardı.

Belediye ekipleri tarafından su arızaları tamir edilirken kullanılan su borularından arta kalan malzemeleri değerlendiren ekipler, bunları mama kabı olarak değerlendirerek ilk etapta 15 yeni mama kabı üretti. Su borularından mama kapları oluşturan ekibi tebrik eden Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da, yeni mama kaplarının üzerinde bulunan pati logolarını bizzat kendisi boyadı.

Mevcut durumdaki mama noktalarının bu uygulama ile sayısının 50’ye çıkarıldığını ifade eden Başkan Silpagar, “Son genelge kapsamında belediyeler bir takım görevler verildi. Bunlardan birisi de sokak hayvanlarımızın bu soğuk kış aylarında aç bırakılmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını içeriyordu. Biz de belediyemiz olarak daha çok noktaya ulaşmak adına bu şekilde borularla bir sistem geliştirip bunlardan şu an için 15 adet yaptık. Bunların devamı da gelecek. Böylece sokak hayvanlarımız da bu şekilde daha fazla mamaya erişim sağlayacak” diye konuştu.

Silpagar, Çiftlikköy Belediyesi’nin gerek atıl malzemelerden ürettiği park ve bahçe malzemelerle, gerek parklarda kullanılan toprağı ve bitkilerin büyük kısmını üretiyor olmasıyla, gerek İtfaiye araçları ve araç filosunda bulunan diğer araçların boyanması gibi işlerle geri dönüşüme katkı sağladığını ve öz kaynaklarını verimli bir şekilde kullandığını ifade etti.