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Çınarcık’ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

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Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Çınarcık’ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim
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Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

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Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırınlarda temizlikten gramaja, imalat araç-gereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar kapsamlı bir denetim yaptı. Ekipler üretim alanlarında hamur kazanlarını, tezgahları, hamur bezlerini, depoları, hamurların saklanma koşullarını denetledi.

İşletmelerin ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyuyp uymadığını inceledi. Çalışmada tartı aletleri de test edildi.

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