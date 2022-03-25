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Çukurköy’de meydan projesi hayata geçirilecek

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Yalova İl Genel Meclisi, Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy’de meydan ve çevre düzenleme projesini hayata geçiriyor.

Çukurköy’de meydan projesi hayata geçirilecek
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Yalova İl Genel Meclisi, Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy’de meydan ve çevre düzenleme projesini hayata geçiriyor.

İl Genel Meclisi, Yalova’daki köylerin meydan ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, son olarak Çukurköy için hazırlanan projenin fotoğraflarını paylaştı. Soygüzel, “Köylerimizin meydanlarını tarihi kimliğine uygun olarak yeniliyor ve değer katıyoruz. Çukurköy’ümüzün ‘Köy Meydanı ve Çevre Düzenlemesi Projesi’ hazır” diye konuştu.

Soygüzel, projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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