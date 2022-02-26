Esenköy’de anne ve anne adaylarına yönelik seminer

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde anne ve anne adaylarına yönelik seminerler düzenlendi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen seminerler, Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu’nda yapıldı.

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Kadına karşı şiddete hayır” başlıklı konferans anne ve anne adaylarına yönelik gerçekleştirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı personeli ise “Bağımlılıkla mücadelede ailenin rolü” başlığı altında sunum yaptı.