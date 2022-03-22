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Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi

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Yalova Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri, Altınova Hersek Lagününü gezerek unutulmaz bir gün geçirdiler.

Genç Yeşilay, Hersek Lagününü gezdi
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Yalova Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri, Altınova Hersek Lagününü gezerek unutulmaz bir gün geçirdiler.

Yalova Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri, Hersek Lagününü gezdi. Öğrenciler, Hersek Lagününe hayran kaldı.

Yalova Üniversitesi Genç Yeşilay Gönüllüleri, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi aldılar.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan Genç Yeşilay üyeleri, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.

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