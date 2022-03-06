GMO Yalova Şube Başkanı Yıldız: "Memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz”

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) Yalova Şube Başkanı Emrah Yıldız, “Memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz” dedi.

GMO Yalova Şubesi tarafından Çiftlikköy ilçesindeki bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Emrah Yıldız, Altınova Tersaneler Bölgesi’nde yaklaşık 400 gemi mühendisinin görev aldığını bildirdi. Altınova Tersaneler Bölgesi’nde gerçekleşen yeni gemi inşa ve gemi bakım-onarım faaliyetlerinin ihracat payındaki önemine dikkati çeken Yıldız, “Bölgede toplamda 30 bin istihdam rakamı öngörülüyor ama daha yeni yatırımlar da var. Onların da aktif olmasını istiyoruz. Sektör olarak yüzde 90-95 oranında ihracat olarak çalışan bir sektörüz. Bu anlamda memleketimizin ihracat-ithalat dengesine ciddi katkı sağlayan sektörüz. Mevcut tersaneler ne kadar daha çok iş alırlarsa, yeni yatırımlar ne kadar artarsa, ne kadar aktif olurlarsa o kadar istihdam oranı da artacak” diye konuştu.