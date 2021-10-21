Gönüllü itfaiyeciler sertifikalarını aldı

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği gönüllü itfaiyecilik uygulamasına devam ediyor.

Gönüllü itfaiyeciler sertifikalarını aldı
banner3909
banner4336

Yalova’nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, afetlere ve yangınlara ilk müdahale için hayata geçirdiği gönüllü itfaiyecilik uygulamasına devam ediyor.

Altınova İtfaiye Amirliği’nce, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında başlatılan eğitimleri tamamlayan 7 kursiyer daha sertifikalarını aldı. Kursiyerlere 40 saatlik temel itfaiyecilik, ev, araç, orman yangınları ve afet eğitimi verildi. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin devam edeceğini ifade eden Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızı, yeni eğitimlere başvurarak itfaiye gönüllüsü olamaya davet ediyoruz. İtfaiye gönüllüsü eğitimlerine uygulamalı olarak devam edeceğiz. İtfaiye gönüllülerimizin ekserisi çalıştıkları için eğitimleri mesai saatleri dışında ve hafta sonları veriyoruz. Vatandaşlarımız Altınova itfaiyesine gelerek itfaiye gönüllüsü olmak için başvurabilirler” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Muharrem İnce’den ilginç parti birleştirme teklifi:...
Muharrem İnce’den ilginç parti birleştirme teklifi:...
  1. POLİTİKA

banner4390

banner4324

banner3841