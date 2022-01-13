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“Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz”

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Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Görme engellilerimizle kol kola yürüyoruz”
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Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Başkan Oral yaptığı açıklamada, “Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan Beyaz Baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. Bu sembol etrafında bir araya gelerek, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

COVID-19 salgını nedeniyle engelli vatandaşlarımızın daha zor günler geçirdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bakanlığın Ulusal Engelli Veri Sistemi’ndeki 2,5 milyon engelliden 282 bini görme engelli olarak kayıtlarda yer alıyor. Tüm engelli sayısının yüzde 11.4’ü görme engellidir. Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum değildir. Bugün böyle bir sağlık problemi olmayan kişinin, yarın çeşitli nedenlerle engelli olmama garantisi yoktur.

Bu nedenle görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, problemlerini çözmek, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevdir. Unutmayalım ki mutlu bir toplum mutlu bireylerle oluşur. Bu bilinçle Altınova Belediyesi olarak, çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızın yaşamlarında kalıcı çözümler üretiyoruz” dedi.

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