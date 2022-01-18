Kılıç Köyü de doğalgazla buluşacak

Yalova İl Genel Meclisi Üyesi İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyü için doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Durmuş, Çiftlikköy’de Gacık, Laledere ve Kabaklı köylerinin ardından sonra Kılıç’ta da doğalgaz altyapı çalışmasına başlanıldığını söyledi. Durmuş, Laledere ve Kabaklı’da altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamladığını belirterek, “Gerekli testler ve kontroller yapıldıktan sonra kısa zamanda köylerimizde doğalgaz kullanılması hedefleniyor. Köylerde pek çok hanenin özel firmanın yatırım kararı almasından sonra gerekli bina içi tesisat ve bağlantı çalışmasını yaptıklarını görmek talebin yoğun olacağının göstergesiydi. Kılıç köyümüzde bugün başlanan hat ve boru çalışması belli bir süre kışın vatandaşımızın yollarda zorluk çekmesine neden olacağı tabiidir. Çalışmalar tamamlanıp evlere doğalgazın kullanımına başlanacak olması bizlere de heyecan veriyor. Amacımız köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat yaşama imkanını yükseltmektir. Özellikle yaşlı büyüklerimiz için kışın tadını almaları bizlere mutluluk verecektir. Diğer köylerimizde de doğalgazın kullanımını artırmada çalışmalarımız hızlı şekilde devam edecek. Kılıç köyümüzden sonra diğer köylerimizde de doğalgaz çalışması yapılması yönüyle ön çalışmalarımız sürüyor. Kılıç köyümüze şimdiden hayırlı olsun.Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.