KOÜ Tıbbi ve Aromatik Bölümü, Hersek Lagünü’nü inceledi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İzmit Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler, Yalova Altınova Hersek Lagününü gezdi.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü öğretim üyeleri ve öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ettiler.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Dökmen, Öğr. Gör. Dr. Bahar Aydın Can, Öğr. Gör. Dr. Onur Can, Öğr. Gör. Serenad Otar, Öğr. Gör. Ayşegül Hacıalioğlu ve öğrenciler, Hersek Lagünü Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ettiler.

KOÜ Heyetine, Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç eşlik etti. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi hakkında misafirlere bahçeyi gezdirerek bilgi veren Alihan Sevinç, “Farklı eko sistemleri bünyesinde bulunduran Hersek lagününde kurulan tesisimiz engelsiz özelliğiyle alanında önemli bir yere sahiptir” dedi.