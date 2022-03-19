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Lise öğrencilerinden Yalova Üniversitesi’ne ziyaret

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Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünü ziyaret etti.

Lise öğrencilerinden Yalova Üniversitesi’ne ziyaret
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Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünü ziyaret etti.

Bölüm öğretmenleri Hakan Gültekin, Esma Özgür ve Sultan Kılıç eşliğinde Yalova Üniversitesi’ni gezen lise öğrencileri, Sanat ve Tasarım Fakültesinin imkanları hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere Resim Bölümü Başkanı Prof. Nedret Yaşar, Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Semra Doğan Ak, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Erkal ve Arş. Gör. Zelfi Buse Yılmaz rehberlik etti.

Sanat ve Tasarım Fakültesi derslikleri ve uygulama atölyeleri hakkında detaylı bilgi aktarımı yapılan öğrenciler, derse katılıp, resim bölümü öğrencileri tarafından uygulamalı derslerde üretilen çalışmaları yakından inceledi.

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