Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den hoşaf ve ekmek ikramı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle vatandaşlara savaşta askerlerin menüsünde olan üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

Memleketi Yalova’ya gelen İnce, partisinin 18 Mart etkinliğine katıldı. İnce, parti binası önünde kurulan stantta vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 107 yıl önce tarihin akışının değiştiği bir günün yaşandığını belirterek, "Çanakkale bir isyandır, destandır. 29 Ekim 1923’e giden o zorlu yolun, o meşakkatli yolun bir kilometre taşıdır. Çanakkale harbinde şehitlerimizin, dedelerimizin, menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti. Bugün de Memleket Partisi’nin Yalova İl Örgütü böyle bir menü hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünmüşler. Doğru bir şey yapmışlar. Ben de arkadaşlarımıza destek vermek istedim. Hepinize afiyet olsun, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Etkinliğe Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile İl Başkanı Ertan Şener de katıldı.