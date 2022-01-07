Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, “Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi artıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında Yeniyol başkanlığında Mesleki Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Uğur İnan tarafından bilgiler aktarıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından mesleki eğitim merkezi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürleriyle Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Müdür Yeniyol, “Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi artıyor. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile ilimizdeki organize sanayi bölgelerinin okullarla eşleştirilmesi, böylece mesleki eğitimde istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi öne çıkarmak hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinin diğer okul ve kurumlar ile işbirliğini içeren meslek eğitim çalışmaları kapsamında, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz organize sanayi bölgeleri ile eşleştirilecek. Böylece hem mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi, hem de mesleki eğitimin öneminin daha iyi kavranmasının sağlanması ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrenci sayısının arıtılması ve daha çok kalifiye eleman yetiştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor” diye konuştu.