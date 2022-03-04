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Minik öğrenciler, kuşlara hayran kaldı

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Yalova’nın Altınova Tavşanlı Şehitlik İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, Altınova Hersek Lagününü ziyaret etti.

Minik öğrenciler, kuşlara hayran kaldı
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Yalova’nın Altınova Tavşanlı Şehitlik İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, Altınova Hersek Lagününü ziyaret etti.

Altınova Tavşanlı Şehitlik İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, Altınova Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezdi. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi yanıma imkânı buldu. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldı.

7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.

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