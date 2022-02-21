Muhtarlar da Doğa Pasaportlu oldu

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulunu Hersek Lagününde ağırladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ile Yönetim Kurulunu üyelerini eşleriyle birlikte Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Engelli Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde ağırladı. İlk olarak, meclis üyeleriyle birlikte Engelli Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde kahvaltı yapan Oral, daha sonra Hersek Lagünde yapılan çalışmaları Yalova Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulunu ile ailelerine anlattı. Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yapılan çalışmalar ve bölgede yer alan bitkiler hakkında sunum yapılarak alan gezildi. Burada davetlilere geçtiğimiz hafta bahçede yapılan ilk hasattan elde edilen Menta (nane) bitkisinden demlenen çay ikram edildi.

Ardından yine Türkiye’nin ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’ne geçilerek Başkan Oral burada da muhtarlar ve ailelerine çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi.

Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi’nde, Altınova Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Doğa Pasaportu, muhtarlar ve ailelerine anlatıldı. Altınova Belediyesi Doğa Pasaportlarını alan misafirler, “Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma” sözleşmesinin de gönüllüsü oldu.