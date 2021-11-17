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Öğrenciler kuşları ve kelebekleri seyretti

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Yalova’nın Altınova ilçesinde bir gurup öğrenci, gözlem kulesinde kuşları izledi.

Öğrenciler kuşları ve kelebekleri seyretti
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Yalova’nın Altınova ilçesinde bir gurup öğrenci, gözlem kulesinde kuşları izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Alp Bilgi Evi’nde eğitim öğretim gören öğrenciler, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini ziyaret ettiler.

Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi yanıma imkânı buldular. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldılar. 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdiler.

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