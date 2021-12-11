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Öğretmenleriyle 4 yıl sonra Kuş Oteli’nde buluştular

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Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, 4 yıl sonra Çanakkale’ye tayin olan ilkokul öğretmenleriyle Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim ve Kuş Gözlem Kulesi’nde buluştu.

Öğretmenleriyle 4 yıl sonra Kuş Oteli’nde buluştular
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Altınova Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, 4 yıl sonra Çanakkale’ye tayin olan ilkokul öğretmenleriyle Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim ve Kuş Gözlem Kulesi’nde buluştu.

Yalova Altınova Hürriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Altınova Vakıfbank İlkokulu’ndaki öğretmenleri Hatice Selçuk ile, 4 yıl sonra Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim ve Kuş Gözlem Kulesi’nde buluştu.

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Altınova Vakıfbank İlkokulu’nda öğretmen iken, Çanakkale’ye tayini çıkan Hatice Selçuk, 4 yıl sonra eski öğrencileri ile Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Kuş Gözlem Kulesi’nde bir araya geldi. Oldukça duygusal anların yaşandığı buluşmada, Hatice Selçuk ve öğrencileri hasret giderdiler. Kuş Oteli olarak da adlandırılan Hersek Lagünü’nde kuşları da gözlemleyen grup, unutulmaz bir gün geçirdi. Hatice Selçuk ve öğrenciler, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu’nun da sahibi oldu.

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