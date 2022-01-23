Oral çiftinden ilçe büyüklerine moral ziyareti

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları salgın kurallarına uygun şekilde ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları salgın kurallarına uygun şekilde ziyaret ederek, hayır dualarını aldılar. Oral Çifti, ziyaretlerde ilçe büyüklerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. Başkan Oral, “Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin” diye konuştu.

Her fırsatta ilçe büyüklerini ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Oral, “Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Çınarlarımız bizim için çok önemlidir. Onların kıymetini bilip, onlarla hasbihâl ederek, onların hayat hikâyelerinden dersler çıkarmalıyız. Yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanmalıyız. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Onların emrine amadeyiz” dedi.