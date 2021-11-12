Oral, dünya üçüncüsü Kaya’yı kutladı

Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 100 kilogramda dünya 3. olan Burak Kaya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti.

19-24 Ekim 2021 tarihlerinde Yunanistan’nın Loutraki şehrinde yapılan Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 100 kilogramda dünya 3. olan Altınova Belediyespor Güreş Takımı Hocası ve güreşçisi Burak Kaya, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Burak Kaya, Altınova Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacak, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Koordinatörü Mustafa Bayram, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Hocası Kaan Kaya, Kaya kardeşlerin babaları İsmail Kaya ve Koza Tv Spor Müdürü Recep Tosun ile birlikte Başkan Oral’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, “Burak Kaya’nın Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında üçüncü olmasından dolayı sevindik. Bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonraki şampiyonalarda da sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.