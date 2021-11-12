Oral’dan esnaf ziyareti

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor.

Oral’dan esnaf ziyareti
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Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın esnaf ziyaretleri devam ediyor.

İlçedeki esnafları ziyaret eden Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, esnafın taleplerini dinleyen Başkan Dr. Oral, “Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikâyetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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