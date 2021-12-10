banner4556

Subaşı’nda okullara kütüphane

banner4336

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk ve Ortaokuluna kurulan kütüphaneler törenle hizmete girdi.

Subaşı’nda okullara kütüphane
banner3909
banner4558

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk ve Ortaokuluna kurulan kütüphaneler törenle hizmete girdi.

Altınova Subaşı Ortaokulu, Ayhan Cahit Gülan Kızılay Anaokulu ve Hacı Ali Saruhan İlk ve Ortaokuluna düzenlenen kütüphaneler törenle hizmete girdi. Kütüphanelerin açılış törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kütüphane açılışlarından sonra Vali Erol ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir araya gelerek, kitapları incelediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TARSİM’den İspanya ve Makedonya temasları
TARSİM’den İspanya ve Makedonya temasları
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4321

banner3841