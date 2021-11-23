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Tekvandoculardan öğretmenler günü turnuvası

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Yalova’nın Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına tekvando turnuvası düzenledi.

Tekvandoculardan öğretmenler günü turnuvası
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Yalova’nın Altınova Belediyespor Tekvando Takımı, 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına tekvando turnuvası düzenledi.

Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 5 takımdan 197 sporcunun katıldığı turnuvaya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok, Birol Bayram, Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, kulüp yöneticileri, tekvando hocaları ve veliler katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güzel bir etkinliğe imza atan sporcuları kutlayarak, “Geleceğin mimarları öğretmenlerimiz için Altınova Belediyesi Tekvando kursumuz tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tekvando Şölenine katılan 197 sporcumuz onlara çok güzel bir hediye sundular. Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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