banner4556

Teşvikiye Çarşısı inşaatı devam ediyor

banner4664

Teşvkiye Belediyesi tarafından beldede yapımına başlanan Çarşı Projesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Teşvikiye Çarşısı inşaatı devam ediyor
banner4584

Teşvkiye Belediyesi tarafından beldede yapımına başlanan Çarşı Projesi inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Özellikle yaz aylarında turistlerin büyük ilgi gösterdiği beldenin meydan kısmında Çarşı Projesi hayata geçiriliyor. Temel kazısı tamamlanan ardından da temel beton dükümü bitirilen inşaatta çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.

banner4336

Belediye Başkanı Mustafa Nurten, proje ile belde meydanındaki dağınıklıktan kurulacaklarını ifade etti. Yaklaşık 3 ay içinde inşaatın tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Nurten, çarşıda 19 dükkan olacağını kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nurcan Çelik: "Galatasaray benim için bir hayaldi...
Nurcan Çelik: "Galatasaray benim için bir hayaldi...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666