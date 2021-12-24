Topak kaymasına istinat duvarlı önlem

Yalova’da Seçim ve Seda Sokak’ta toprak kaymalarının önüne geçmek için istinat duvarı yapımına başlandı.

Bayraktepe Mahallesi Seçim Sokak’ta toprak kaymasından dolayı bu bölgede bulunan yolların, alt yapıların ve evlerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için istinat duvarı çalışması yapılıyor. Ayrıca Kazım Karabekir Mahallesi Seda Sokak’ta başlatılan diğer bir çalışmada ise bu bölgede yapılacak olan halı saha ve park alanının daha elverişli ve kullanışlı olabilmesi için ekipler tarafından istinat duvarı yapılıyor. Konuyla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Yapmış olduğumuz istinat duvarı çalışmalarıyla bu her iki bölgede bulunan toprak kaymalarının önüne geçeceğiz. Seçim Sokak’ta toprak kaymasından dolayı bu bölgede bulunan yollar, alt yapılar ve evlerin zarar görmemesi için çalışıyoruz. Ayrıca Seda Sokak’ta ise halı saha ve oyun alanı yapımı öncesinde önlemimizi en baştan alarak burada da bir istinat duvarı çalışması başlattık” ifadelerine yer verildi.