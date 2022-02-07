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Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, esnaf ziyaretlerine devam etti.

Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, esnaf ziyaretlerine devam etti.

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Çalışmalardan fırsat buldukça sahaya çıkan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Tutuk, Yalova Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaların olumlu yansımalarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Tutuk, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimiz için ara vermeden, durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetleri esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek anlatıyoruz. Çalışmalarımızın olumlu yansımaları güler yüz ve samimi sohbetlerle dönmesi bizleri oldukça memnun ediyor” dedi.

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