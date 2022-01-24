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Tutuk, kar sonrası saha çalışmalarını inceledi

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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, kar sonrası sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tutuk, kar sonrası saha çalışmalarını inceledi
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Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, kar sonrası sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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İlk Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasını ziyaret eden Tutuk, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Paşakent Mahallesi’nde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünü tarafından gerçekleştirilen sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katıldı.

Yalova Belediyesi ekiplerinin karla mücadelede çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Tutuk, “Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz tedbirlerini alarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmekteler. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğümüz sokakta bulunan canlarımızı besleyerek zorlu kış şartlarında onlara yardımcı olmayı sürdürmekteler” dedi.

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