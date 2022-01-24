Ünlü illüzyonist Sermet Erkin’den Yalova’da gösteri

Ünlü illüzyonisti Sermet Erkin, Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince (TUFAG) düzenlenen programda gösteri yaptı.

İllüzyonist Sermet Erkin, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sahne aldı. “Her Yaştan Çocuklar İçin” sloganıyla Türkiye’nin her bölgesinde binlerce gösteri düzenleyen Sermet Erkin, bu kez dernekte folklor yapan çocuklarla buluştu. Erkin’in gösterisi büyük beğeni toplandı Sermet Erkin’in Yalova’ya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dernek Başkanı Aydın Altıparmak, “Her zaman bahsettiğimiz gibi TUFAG büyük bir aile, bu büyük ailenin de zaman zaman bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu sebep ile 2021-2022 dönemi içerisinde bir etkinlik programı hazırladık. Kasım ayı içerisinde yetişkinlere yönelik Lafazans Stand-up gösterisini düzenledik. Bunun ardından karne hediyelerimizle birlikte çocuklarımıza bir etkinlik düzenlemek istedik. Türkiye’nin en ünlü illüzyonisti Sermet Bey ile iletişime geçtik ve bugün salonumuzun gerçek konukları olan çocuklarımız ile bir araya getireceğiz. Mart ayında bir organizasyonumuz olacak, bu organizasyonu bütün TUFAG ailesi için yapacağız. Halk müziğinin dev sesi Hüseyin Turan ile görüşmelerimizi tamamladı. 19 Mart tarihinde Altan Kültür Merkezi’nde bir yemek organizasyonumuz olacak. Haziran ayına gelince özel gecemizi ve 35. Uluslararası Halk Dansları yarışmamızı yapacağız. Festivalimizin ardından 2 yurtdışı festival hazırlığımız var, bunları gerçekleştireceğiz ve 2021-2022 yılı faaliyet takvimimizi bitireceğiz” diye konuştu.