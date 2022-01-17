Yabancılar da nikah için Yalova’yı tercih etti

Yalova Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2021’de bin 43 nikah kıyarken, bunlardan 63’ü her ikisi yabancı uyruklu çift, 54’ü ise çiftlerden birisi yabancı uyruklu oldu.

Yalova Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılı rakamlarını açıkladı. Nikah başvurusunun akabinde yapılan değerlendirmelerin sonrası toplam bin 43 çiftin nikahları kıyıldı. En fazla nikah 195 ile temmuz ayında olurken, bu sayıyı 192 çiftle ağustos ve 138 çiftle eylül ayı takip etti. En az nikah işlemi ise 30 çift ile şubat ve mayıs ayında gerçekleşti.

Bin 43 nikahdan 63’ü her ikisi yabancı uyruklu çift, 54’ü ise çiftlerden birinin yabancı uyruklu oldu.

Yıl boyunca çeşitli nedenlerde 18 nikah iptal edildi. Ayrıca Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, toplam 110 çiftin nikahını kıydı.