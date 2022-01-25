Yalova Belediyesi, karla mücadelede bütün imkânlarını seferber etti

Yalova Belediyesi, karda vatandaşların mağdur olmaması için bütün imkânlarını seferber etti.

Birçok noktada kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Yalova Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve araç sahiplerinin mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için hummalı şekilde çalışmalarını sürdürdü. 24 saat teyakkuzda olan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de müdahale etti. Yoğun olarak kullanılan ana arterler başta olmak üzere dış mahalle, sokak ve bağlantı yollarında da çalışmalar fasılasız devam etti.

Yalova Belediyesi ekipleri, bir yandan karla mücadele ederken, bir yandan da Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un talimatı üzerine, sahada çalışanlara ve Tatil Park’ta bulunan vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu. İlk 112 Acil Komuta Merkezi ve burada kurulan kriz masasında görev yapanlara ikram edilen çorba ve çaylar, ardından sahada gayretle çalışmalarını sürdüren personellere ikram edildi.