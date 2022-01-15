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Yalova Belediyesi’nden “Origamili Masallar Konseri” etkinliği

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Yalova Belediyesi’nin tarafından çocuklara yönelik düzenlenen “Origamili Masallar Konseri” adlı etkinlik büyük beğeni topladı.

Yalova Belediyesi’nden “Origamili Masallar Konseri” etkinliği
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Yalova Belediyesi’nin tarafından çocuklara yönelik düzenlenen “Origamili Masallar Konseri” adlı etkinlik büyük beğeni topladı.

Belediyenin her cumartesi günü çocuklara yönelik yapmış olduğu etkinlikler bu hafta devam etti. ‘Origamili Masallar Konseri’ programı Sabahattin Engin- Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Konser 3 seans halinde ücretsiz olarak çocuklar için sahnelendi.

4 ile 10 yaş arasındaki çocukların katıldığı gösteri büyük beğeni topladı.

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Konserde, çocuklar da oyunculara eşlik ederek şarkılar söyledi.

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