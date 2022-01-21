Yalova Belediyesi’nden otizmli gençlere destek

Yalova Belediyesi ve Otizmli Gençler Derneği arasında karşılıklı olarak protokol imzalandı.

Protokole Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Dernek Başkanı Oğuzhan Başar imza attı. Protokol kapsamında Yalova Belediyesi tarafından otizmli gençlere eğitim merkezlerinde meslekî beceri kazanmaları ve yarı zamanlı işlerde istihdam edilmelerine yönelik destek verilecek.

Yapılan protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Tutuk, “Öncelikle Otizmli Gençler Derneği yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizin hayata geçireceği ve yapacağı çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Yalova Belediyesi olarak bizde otizmli gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, bu bireylerin iş gücüne katılabilmelerini, üretime katkı sağlayabilmeleri gibi birçok unsuru barındıran bu projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.