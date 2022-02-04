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Yalova Belediyesi’nden pazaryeri denetimleri

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Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri kayıp ve kaçak mal girişlerini önlemek için pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yalova Belediyesi’nden pazaryeri denetimleri
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Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri kayıp ve kaçak mal girişlerini önlemek için pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Yalova Kapalı Pazarı ile Adnan Menderes Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki pazaryerleri denetimlerinde sebze ve meyvelerin kayıtları ve faturaları kontrol edildi. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Kayıt dışı ve künyesiz olarak ilimize gelen sebze ve meyvelerden belediyemizce rüsum bedeli alınmaktadır. Kapalı pazar yerinde yapmış olduğumuz bu denetimlerde ise kayıt dışı ve faturasız olan malları tespit ettiğimizde satış fiyatının yüzde 25 oranında cezai işlem uygulamaktayız” denildi.

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