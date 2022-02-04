Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu

Yalova 2021 yılı sonu itibariyle 291 bin 1 nüfusa ulaşarak Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu. Kentteki yabancı nüfus da 31 bin 100’e ulaştı.

TUİK adrese dayalı nüfus istatistiklerini yayınladı. Yalova nüfusu 276 bin 50 iken 1 yılda 14 bin 951 artarak 291 bin 1’ çıktı. Yalova yıllık nüfusu artış hızının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı. Yalova, Türkiye’de binde 52.7 nüfus artışıyla, Gümüşhane’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Kentte yabancı nüfus ise 22 bin 926’den 31 bin 100’e ulaştı. Yalova’da en yüksek nüfusa sahip olan Merkez ilçe 156 bin 838 bin kişiye ulaştı. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ilçeler binde 77,4 ile Çınarcık ve binde 76,5 ile Çiftlikköy oldu.

Kentteki ilçelerin nüfusları ise şöyle oldu: Çiftlikköy 48 bin 368, Çınarcık 37 bin 490, Altınova 31 bin 279, Armutlu 10 bin 249, Termal 6 bin 677.

Türkiye’nin en düşük yüzölçümlüne sahip Yalova’daki nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.