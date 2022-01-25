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Yalova polisi sokak hayvanlarına mama bıraktı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Yalova polisi sokak hayvanlarına mama bıraktı
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Yalova Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Ekipler ilk olarak Gazipaşa Caddesi’nde bulunan sokak hayvanları için mama bıraktı. Ekipler soğuk havalar nedeniyle mağazaların sokak hayvanlarına kapılarını açtığı caddede köpeklerin beslenmesini sağladı. Ekipler daha sonra şehrin muhtelif bölgelerine mama bıraktı.

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Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Adem Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu soğuk günlerde vatandaşların sokak hayvanları konusunda hassas olmasını istedi. Kendilerinin de çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Yaşar, “Bu soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan sessiz canlarımızı unutmadık. Vatandaşlardan da ricamız bu soğuk günlerde bu hayvanların korunması için kaplarına bir mama, bir su bırakırlarsa herkes bu sayede mutlu olur” dedi.

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