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Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-7 Mart tarihleri arasından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 14 kişi gözaltına alınırken çeşitli tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova polisi uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına aman vermiyor
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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-7 Mart tarihleri arasından uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 14 kişi gözaltına alınırken çeşitli tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri kent geneli ve geçiş güzergâhlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler 4-7 mart tarihleri arasından 6 farklı çalışmada toplam 14 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmalarda toplam 281,53 gram metamfetamin, 2 bin 733 sentetik ecza grubu tablet hap, 0.66 gram eroin, 9.57 gram esrar, tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

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