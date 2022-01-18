Yalova Valiliği kış trafik tedbirlerini açıkladı

Yalova Valiliği tarafından kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konusundaki komisyon kararını açıkladı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirildiği bildirildi. Açıklamada, sürücülerin yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında kış tedbirleri ile ilgili, Acil Yönetim Merkezi olan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait “0505 318 77 59” ya da “0226 814 24 71” numaralı telefonu arayarak bilgi edinebileceği açıklandı.

Vatandaşlarımızın güvenli yolculuk için dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili ise şunlar kaydedildi:

“Sürücülerin kış şartlarında güvenli bir şekilde araç kullanabilmeleri için yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarını yapmaları, Kış lastiği takmaları veya mevcut kış lastik diş derinliğinin kış için (Otomobil için 1,6 mm yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 4,00 mm ) olmasına dikkat etmeleri, Araç kullanırken aracının hızın hava ve yol durumuna göre ayarlamaları, Yola çıkmadan önce araçlarda teknik ve teçhizat ile avadanlıkları (Zincir, takoz, çekme halatı, ilk yardın çantası vb.) bulundurması, Uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması, Alkollü Araç Kullanılmaması, Sürüş esnasında emniyet kemeri takılması, cep telefonunun kullanılmaması, Karlı ve buzlu yollarda ani fren yapılmaması, takip mesafesinin korunması, Yol üzerinde bulunan uyarı işaret levhalarına mutlak suretle uyulması, güvenli bir yoluculuk için önem arz etmektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kazasının meydana gelmesi durumunda sürücülerimizin can güvenliklerini koruyarak imkanlar dahilinde güvenlik önlemleri alıp zaman kaybetmeden 112-159(KGM)-161 (Otoyol Acil Durum) acil hattını araması gerekmektedir.”