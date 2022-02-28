Yalova’da 2021’de bin 879 evlilik, 668 boşanma yaşandı

Yalova’da, 2021 yılında evlenme ve boşanma sayılarında bir önceki yıla göre artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) geçtiğimiz yılın evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Yalova’da evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında bin 621 iken 2021’de bin 879 oldu. 2021 yılında şehirdeki kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Kente boşanma sayılarında da bir önceki yıla göre artış yaşandı. 2020 yılındaki 556 olan boşanma sayısı geçtiğimiz sene 668’e çıktı. Yalova’daki kaba boşanma hızı binde 2,36 olarak açıklandı.

Öte yandan Türkiye genelinde 2021 yılında 561 bin 710 evlenme, 174 bin 85 boşanma yaşandı. Ortalama ilk evlenme yaşında iki cinsiyete de ilk artış görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,1 kadınlarda 25,4 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama yaş farkı ise 2,7 oldu.

2021’de boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,9’u ise 6 ile 10 yılı içinde oldu.