Yalova’da 4 kişiye 1 araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yalova’da trafiğe kayıtlı araç sayısının 2022 Şubat ayı sonu itibariyle 71 bin 708 olduğunu açıklandı.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova’da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 708’e ulaştı. Verilere göre, Yalova’da 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 38 bin 712 olarak açıklandı. Yalova’da trafiğe kayıtlı 13 bin 896 kamyonet, 10 bin 266 motosiklet, 3 bin 260 traktör, 2 bin 202 minibüs, 2 bin 107 kamyon, 970 otobüs ve 295 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.