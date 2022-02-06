Yalova’da binlerce kişi “İyi Ki Varsın Eren” filmini ücretsiz izledi

Yalova Belediyesi, Trabzon’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini vatandaşlarla buluşturdu.

İlk gösterime, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu de katıldı. Beyaz perde de vatandaşlarla buluşan filmde izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Binlerce Yalovalı, Kesişme: İyi Ki Varsın Eren filmini ücretsiz olarak izledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, “Şehidimiz Eren ile komutanımızın hikayesini izlerken oldukça duygulandık. Filmin her sahnesi çok özel, çok kıymetli emeği geçenleri kutluyorum. Şehitlerimizi Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i sevgi ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.