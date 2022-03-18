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Yalova’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

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Yalova kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Yalova kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde daha da etkisini gösteriyor. Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kara yolları ve köy yollarında ekipler çalışma gerçekleştiriyor.

14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde çalışma yürütürken, İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında görev yapıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Armutlu ilçesine bağlı Selimiye ve Mecidiye köylerinde ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını bildirdi.

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