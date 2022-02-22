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Yalova’da kazada yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Yalova’da kazada yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Şenköy girişinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 JK 8214 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Albayrak (38) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durdu.

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Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova merkezdeki özel hastaneye kaldırıldı.

Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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