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Yalova’da KGYS kameralarıyla da trafik denetimi yapılıyor

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Deneteme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da denetim yaparak ceza kesiyor.

Yalova’da KGYS kameralarıyla da trafik denetimi yapılıyor
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Deneteme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da denetim yaparak ceza kesiyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde trafikte olumsuz, tehlikeli davranışta bulunanlarla etkin mücadele etmek, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, trafik kazalarını önlemek, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin yanı sıra kameraların da denetimlerde kullanıldığı belirtilen açıklamada, “24 saat esasına göre trafik ekiplerinin yanı sıra KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) vasıtasıyla da denetimler yapılarak, karşılaşılan kural ihlallerinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden araç plakalarına cezai işlem uygulanmaktadır” denildi.

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