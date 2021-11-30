Yalova’da korona virüs vaka sayıları geriledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, illere göre korona virüs vaka sayılarında bu hafta Yalova’da düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 444,12 iken, bu hafta 100 bin kişide 352,11 olarak açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova’da 13-19 Kasım 2021 tarihleri arasında haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 352,11 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz hafta ise 100 bin kişide 444,12 olarak kaydedilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haftalık vaka sayılarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."