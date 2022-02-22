banner4556

Yalova’da "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" konferansı

banner4664

Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesinde, okula ismini veren ünlü tarihçinin öğrenciler tarafından tanınmasına, amacıyla "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Yalova’da "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" konferansı
banner4581

Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesinde, okula ismini veren ünlü tarihçinin öğrenciler tarafından tanınmasına, amacıyla "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" başlıklı bir konferans düzenlendi.

banner4336

AK Parti Yalova Milletvekili ve aynı zamanda Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Büyükgümüş ile Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü Genel Sekreteri ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel programa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Halil İnalcık ve Osmanlı’nın Kuruluşu anlatıldı ve Halil İnalcık’ın eserleri değerlendirildi. Öğrencilerin soruları ve verilen cevaplarla tamamlanan konferans sonrası Büyükgümüş ve Soygüzel’e İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve okul yönetimi tarafından plaketleri takdim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Üsküdar’da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının...
Üsküdar’da Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının...
  1. İstanbul

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666