Yalova’da "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" konferansı

Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesinde, okula ismini veren ünlü tarihçinin öğrenciler tarafından tanınmasına, amacıyla "Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık" başlıklı bir konferans düzenlendi.

AK Parti Yalova Milletvekili ve aynı zamanda Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Büyükgümüş ile Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsü Genel Sekreteri ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel programa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Halil İnalcık ve Osmanlı’nın Kuruluşu anlatıldı ve Halil İnalcık’ın eserleri değerlendirildi. Öğrencilerin soruları ve verilen cevaplarla tamamlanan konferans sonrası Büyükgümüş ve Soygüzel’e İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol ve okul yönetimi tarafından plaketleri takdim edildi.