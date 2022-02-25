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Yalova’da trafik kazası: 2 yaralı

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Yalova-Armutlu karayolunda kamyonetle pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova’da trafik kazası: 2 yaralı
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Yalova-Armutlu karayolunda kamyonetle pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, karayolunun Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Yalova istikametinde seyreden 34 DOB 597 plakalı kamyonet ile Armutlu istikametinde ilerleyen 34 YB 8998 plakalı pikap çarpıştı. Kazada pikapta sıkışan kadın yolcu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan pikap sürücüsü yolcusu 112 ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada kamyonette bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

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Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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