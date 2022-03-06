Yalova’nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu

Yalova’nın 2022 yılı şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar olarak açıklandı.

Türkiye İhracat Meclisi şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ocak ayında 6 milyon 442 bin dolar ihracat gerçekleşen Yalova’da, şubat ayı ihracatı ise 35 milyon 645 bin dolar oldu. Yalova’dan 2022 yılının ilk 2 ayında yapılan ihracat yaklaşık 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz 2021 yılının ilk iki ayında yapılan ihracat ise 9 milyon 168 bin dolar olmuştu.

Geçtiğimiz şubat ayında en çok ihracat gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Sektörün şubat ayı ihracatı 28 milyon 421 bin dolar oldu. Bu sektörü 1 milyon 590 bin dolar ihracatla tekstil ve hammaddeleri sektörü takip etti.