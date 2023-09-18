Yalovalı gazilerden duygulandıran klip

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yalovalı gazilerin de yer aldığı video klip hazırladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde çekilen video klipte vatan müdafaası sırasında yaralanan ve çeşitli uzuvlarını vatan için kaybeden kahraman gaziler yer aldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, vatan sevgisini en içten şekilde yaşayan üyeleriyle bu yıl böyle bir video klip hazırladıklarını söyledi. 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayan İla, şöyle konuştu:

“19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazi ünvanlının verilişinin yıl dönümü. Gazilik büyük fedakarlıklar, büyük bedeller ödeyerek ulaşılabilen, erişilebilen bir makam ve mevkidir. Bizler yaşayan gaziler olarak şanlı ecdadımızın bizlere emaneti ve mirası olan gaziliğin ne olduğunu, ne olmadığını, toplumumuzun her kesimini, her katmanını anlatmaya, bizden sonraki kuşaklara ve nesillere de bu şanlı, şerefli mirası emanet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Vatanımızın birliği, müdafaası için dün olduğu gibi bugün yine aynı azim ve inançla, şanlı bayrağımızı göklerde dalgalanabilmesi için vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Gazi vatana sevgisinin sembolü, şahit aileleri ve gaziler bu toprakların yaşayan gerçek sahipleridir. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun.”