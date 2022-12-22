Yalovalı hayırseverden ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı

Yalova’da lunapark işletmeciliği yapan hayırsever Ali Altınbaş, 8 yıldır sürdürdüğü kampanya çerçevesinde bu yıl 300 çocuğa ayakkabı yardımı yaptı.

Altınbaş, mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı dağıtmaya devam ediyor. İsmetpaşa, Mustafakemalpaşa, Bayraktepe, Bağlarbaşı Mahalleleri ve Elmalık köyünde tespit edilen çocuklara teslim edilecek 300 ayakkabı Altınbaş tarafından mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Altınbaş, 8 yıl önce başlatılan kampanyaya elinden geldiğince sürdürmek için çalıştığını ifade etti. Muhtarların kampanyaya sahip çıktığını ifade eden Altınbaş, “Onlar ihtiyaç sahiplerini çok iyi biliyorlar, özellikle gecekondu mahallelerinin olduğu yerde daha çok ihtiyaç sahipleri var. Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda bize de ayakkabı yardımında bulunmuşlardı. Bir gecekonduda doğduk büyüdük. Bugünleri de Allah bize nasip etti çok şükür ama daha çok ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Ayakkabının yanında mont gibi yardımlara da ihtiyaç olabiliyor. Muhtarlarımız aracılığıyla bu çocuklarımıza ulaşabilirler” diye konuştu.

İsmetpaşa, Mahallesi Muhtarı Bahri Üstün, Elmalık Köyü Muhtarı Melih Boz, Mustafakemalpaşa Mahalle Muhtarı Reşat Köseoğlu, Bayraktepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Esmer ve Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu da hayırsevere katkılarından dolayı teşekkür etti.