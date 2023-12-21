Yalovalılar Mete Yarar ile söyleşinde buluştu

Yalova Belediyesi, Yürüyen Köşk Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Haber Spikeri ve Sunucu Emine Başak Şengül ile Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar’ı ağırladı. ‘Dünya Nereye Gidiyor, Türkiye’nin Bölgesel Güvenlik Stratejisi’ konulu söyleşi, ağırlıklı olarak soru cevap eşliğinde ilerledi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi programına; Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile eşi Gökşen Tutuk, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ve vatandaşlar katıldı.

Haber Spikeri ve Sunucu Emine Başak Şengül moderatörlüğünde başlayan söyleşide Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar ülke gündemine ve politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze ve Ukrayna’da yaşanan savaşlara ilişkin açıklamalarda bulunan Mete Yarar ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Programın sonunda Başkan Tutuk ile eşi Gökşen Tutuk ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Emine Başak Şengül ve Mete Yarar’a çiçek ve plaket takdiminde bulundu. Program, günün anısına çekilen fotoğrafların akabinde sona erdi.