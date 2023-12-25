Yalovaspor 7. hafta sonunda liderliğini korudu

Yalova Süper Amatör Küme’de 7. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Oynanan 6 maçta futbolseverler toplam 16 gole tanıklık etti.

7. haftanın açılış maçı Çınarcık Belediyespor ile Yalovaspor arasında oynandı. Çınarcık İlçe Sahası’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-2’lik skorla kaybederek 1 puanla 12.sıraya geriledi. Yalovaspor ise 21 puanla liderliğini korudu.

Esenköy Stadı’nda oynanan Yalova Esenköyspor ile Yalova Yenimahallespor mücadelesi bu hafta kozlarını paylaşan bir diğer takımlar oldu. Maçı 0-3 kazanan Yenimahallespor 7 puanla 9.sıraya gerilerken, Esenköyspor ise 8 puanda 7.sırada haftayı tamamladı.

7. haftanın diğer maçlarında Hersekspor ile Kurtköyspor kozlarını paylaştı. Altınova Hersekzade Ahmetpaşa Stadı’nda kıyasıya geçen mücadele de iki takımda 2-2’lik skorla berabere kaldı. Hersekspor puanını 5’e yükseltirken, Kurtköyspor 8 puanla 8.sırada yer aldı.

Teşvikiye Şehit Mehmet Yurddaş Sahası’nda Taşköprüspor’u ağırlayan Teşvikiye Belediyespor evinde 2-1’lik skorla kazanan taraf oldu. Teşvikiye Belediyespor puanını 11’e haftayı beşinci sırada tamamladı. Taşköprüspor ise 7 puanla 10. sırada kaldı. Futbolseverler Sugören Sahası’nda Sugören Gençlerbirliği ile Negmar Tavşanlı Belediyespor mücadelesine tanıklık etti. Sugören Gençlerbirliği evinde 1-2’lik skorla mağlup oldu. 12 puanla 3. sıraya yükselen Gençlerbirliği haftayı tamamlarken, Tavşanlı Belediyespor ise 18 puanla 2.sıraya tırmandı. Haftanın son karşılaşması ise Çiftlikköy Belediyespor ve Safranspor arasında oynandı. Yalova Amatör 1 Nolu Saha’da oynanan karşılaşmada her iki takımda eli boş döndü. Maç, 0-0 beraberlik ile sonuçlandı. Safranspor, 8 puanla altıncı sırada haftayı noktaladı. Çiftlikköy Belediyespor ise yedinci haftayı 12 puanla dördüncü sırada tamamladı.